Россия казнит пленных украинцев: CNN показало доказательства преступлений оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как пишет издание, перехваченные радиопереговоры и записи сходятся со временем видеозаписи с дрона, на котором видно вероятную казнь российских солдат в Запорожской области в прошлом ноябре. На видео видно шестерых военных, которые лежат лицом вниз на земле, по меньшей мере в двух из них стреляют в упор, а еще одного отводят.

По данным CNN, радиопередачи и записи с дрона согласуются с другими случаями, когда российские войска предположительно казнили украинских военнослужащих, которые сдавались в плен.

"Они (казни - ред.) не происходили бы с таким количеством и частотой без приказа - или по крайней мере согласия от высшего военного командования", - отметил специальный докладчик ООН Тидболл-Бинц.

Представитель западной разведки, который просмотрел аудиофайлы перехватов, признал их "аутентичными, достоверными и соответствующими ранее задокументированным жестоким казням". Он сказал, что очевидно, что "солдат получил приказ казнить украинских солдат, которые сдались".

Реакция Украины

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, в прошлом году он реагировал на преступления России и отправил официальные письма в МККК и ООН

"В ноябре прошлого года я реагировал на это преступление и отправил официальные письма в МККК и ООН подчеркивая: убийство военнопленных - военное преступление, за которое обязательно должна наступить ответственность", - написал он.

Напомним, в ноябре прошлого года в Запорожской области российские военные расстреляли пятерых украинских военнопленных. Происшествие случилось вблизи населенного пункта Новодаровка Пологовского района.