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Сколько украинских беженцев столкнулись с агрессивным отношением в Чехии: опрос

Фото: Беженцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Более половины украинских беженцев в Чехии сталкивались с агрессивным отношением на национальной почве. Такие результаты опроса агентства PAQ Research.

Словесным нападкам больше всего подвергались молодые беженцы, а физические нападения нередко случались с детьми, сообщает РБК-Украина со ссылкой на vinegret.cz.

Чешское агентство PAQ Research опросило украинских беженцев об их опыте агрессии на национальной почве. Исследование охватило 3789 человек – 1425 семей беженцев, в которых живут 1203 ребенка до 17 лет. Беженцев опрашивали в июне 2023 года.

Оказалось, что более половины опрошенных (57%) сталкивались со словесными нападками и оскорблениями на национальной почве. Физическому нападению из-за украинского происхождения подверглись 5% респондентов.

С вербальной агрессией чаще сталкивались беженцы в возрасте до 40 лет. В то же время люди пожилого возраста реже имели опыт словесных нападок из-за того, что они из Украины – только 30% опрошенных.

Отмечается, что с агрессивным отношением из-за своего происхождения чаще сталкивались украинцы, которые работали в сфере обслуживания.

В то же время, авторов насторожили результаты, что родители-одиночки с двумя и более детьми сталкивались с агрессией чаще (14%), чем полные семьи (6%). 

"Здесь речь часто идет о физических нападениях между детьми. Однако в полных семьях с обеими родителями и несколькими детьми о подобном опыте сообщили только 6% опрошенных", – говорится в отчете.

Напомним, мы рассказывали, почему украинские беженцы в Чехии оказались в непростой ситуации.

Также мы писали, что отношение поляков к украинским беженцам ухудшается.

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