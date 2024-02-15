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Сколько украинских беженцев хотят остаться в Чехии: опрос

Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Чехии растет количество украинских беженцев, которые хотят остаться на ближайшие два года. Уровень знания чешского языка среди взрослых и детей улучшается.

Как интегрируются украинские беженцы в Чехии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на proukrainu.blesk.cz.

Через два года войны все больше украинских беженцев интегрируется в Чехии. Согласно результатам опроса компании PAQ Research, 58% респондентов не планируют возвращаться в Украину в ближайшие два года. Летом 2024 года остаться в Чехии на более долгое время планировали 52% опрошенных.

"В Чехии остается около 310 тысяч беженцев. Более половины из них хотят остаться, по крайней мере, еще на два года. Речь идет о 180 тысячах человек. Учитывая продолжающуюся войну, нельзя ожидать возвращения большинства других в Украину в ближайшее время", – отмечают авторы исследования.

В ноябре 2023 года хотели вернуться в Украину 37% респондентов, в июне – 44%.

Молодые беженцы (до 29 лет) чаще планируют остаться в Чехии (65%), тогда как среди людей от 50 лет такое намерение озвучили 40% опрошенных.

В Украину больше хотят вернуться люди с низким уровнем знания чешского языка (54%) и те, кто имеет самые низкие доходы (47%).

Почти все дети беженцев, согласно исследованию, посещают школы.

80% украинских детей от 3 до 17 лет могут общаться на чешском языке хотя бы несколькими предложениями, а 57% – в обычных ситуациях. Доля взрослых, которые могут составить несколько предложений и понять более простые, осталась примерно на трети.

В то же время, не все украинские дети хорошо интегрировались в коллектив. У пятой части нет чешских друзей, а среди старшеклассников таких 29%.

Большая часть беженцев сталкивалась со словесными нападками из-за своего происхождения. 29% опрошенных ощутили дискриминацию при поиске жилья, 21% – при поиске работы, 18% – при поиске врача. 36% отметили, что не сталкивались с дискриминацией.

Работу в ноябре 2023 года имели  72% трудоспособных беженцев, в июне – 67%. Почти три пятых беженцев имеют плохие условия труда, нестабильную работу или отсутствие правовой или социальной защиты на работе. Половине приходится работать в выходные или поздним вечером. Около 40% получают меньшую оплату, чем чехи на тех же должностях. А 30% берут дополнительную работу, чтобы прокормить себя.

Напомним, мы писали, на что украинские беженцы жалуются чешскому омбудсмену. Больше всего обращений было связано с вопросами временной защиты и проживания.

Также мы сообщали, как устроились украинские беженцы в Чехии. Часть пошли на рискованную работу из-за нехватки денег и часть начали занимать деньги в пищу.

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