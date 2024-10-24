Сколько в Украине работающих пенсионеров и какие они получают выплаты: свежие данные ПФУ

По состоянию на 1 октября 2024 года в Украине среди 10,3 млн пенсионеров продолжали работать 2,8 млн человек. У работающих пенсионеров пенсия растет быстрее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 5385,25 гривен, у работающих пенсионеров 5661,05 гривен.
С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 10,5% (на 596,92 гривен). У не работающих пенсионеров пенсии выросли на 8,7% (на 466,61 гривен).
Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:
Напомним, право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении возраста 60, 63 или 65 лет.
Пенсионер в течение 10 дней должен уведомить органы Пенсионного фонда о факте трудоустройства или увольнения с работы. Несообщение или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возвращению органам ПФУ.
После уведомления об увольнении с работы пенсионеры приобретают право на надбавки и повышение, предусмотренные только для неработающих лиц. К примеру, неработающим пенсионерам производится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума.
Автоматический перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа с 1 апреля 2024 года произведен для 654 тысяч пенсионеров.
Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2024 составил 5 851,86 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 466,61 грн. или на 8,7%.
Число пенсионеров с начала года сократилось на 173 944 человека до 10 342 593.
Пенсии более 10 тысяч гривен получали 1313274 украинцев. Это составляет 12,7% от общего количества пенсионеров.