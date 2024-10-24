Сколько в Украине работающих пенсионеров и какие они получают выплаты: свежие данные ПФУ

По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 5385,25 гривен, у работающих пенсионеров 5661,05 гривен.

С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 10,5% (на 596,92 гривен). У не работающих пенсионеров пенсии выросли на 8,7% (на 466,61 гривен).

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

по возрасту – 72,84%

по инвалидности – 15,08%

в случае потери кормильца – 6,35%

за выслугу лет – 5,15%

социальные пенсии – 0,54%

пожизненное содержание судей – 0,04%.

Пенсии работающим пенсионерам

Напомним, право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении возраста 60, 63 или 65 лет.

Пенсионер в течение 10 дней должен уведомить органы Пенсионного фонда о факте трудоустройства или увольнения с работы. Несообщение или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возвращению органам ПФУ.

После уведомления об увольнении с работы пенсионеры приобретают право на надбавки и повышение, предусмотренные только для неработающих лиц. К примеру, неработающим пенсионерам производится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума.

Автоматический перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа с 1 апреля 2024 года произведен для 654 тысяч пенсионеров.