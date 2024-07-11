Пенсионеры могут потерять до 20% выплат: в ПФУ пояснили, в каком случае

Пенсионер в течение 10 дней должен уведомить органы Пенсионного фонда о факте трудоустройства или увольнения с работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение ПФУ.

"Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, подлежащих обязательному возврату органам ПФУ", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, после уведомления об увольнении с работы пенсионеры получают право на надбавки и повышение, предусмотренные только для неработающих лиц. К примеру, неработающим пенсионерам производится перерасчет пенсии в связи с повышением размера прожиточного минимума.

Если ПФУ выяснит, что пенсионер работает, но не уведомил об этом, он должен будет вернуть часть незаконно начисленной пенсии. Это можно сделать добровольно, но если пенсионер откажется, переплата будет удержана принудительно с каждой пенсии. По закону всю пенсию забрать нельзя, поэтому с каждой выплаты могут удерживать до 20%.

ПФУ обращает внимание пенсионеров, проходивших регистрацию предпринимательской деятельности, но по разным причинам не занимавшихся ею. Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающим. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, он считается работающим пенсионером.

Как сообщить ПФУ об изменении статуса

О дате трудоустройства, увольнении или прекращении регистрации предпринимательской деятельности пенсионеры сообщают в органы ПФУ исключительно путем подачи заявления и документов, удостоверяющих соответствующие сведения (приказа или распоряжения о принятии/увольнении с работы, трудовой книжки с записью о трудоустройстве/увольнении, гражданско-правовом договоре и т.п.).

Заявление также можно подать и в режиме онлайн - через сайт ПФУ или средствами Портала Дія с использованием квалифицированной электронной подписи.