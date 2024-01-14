Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: свежие данные ПФУ

По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 5 385,25 гривен, у работающих пенсионеров 5 661,05 гривен.

За 2023 год средняя выплата работающих пенсионерам выросла на 17% (на 823,48 гривен).

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

по возрасту - 73,27%

по инвалидности - 14,63%

в случае потери кормильца - 6,26%

за выслугу лет - 5,24%

социальные пенсии - 0,56%

пожизненное содержание судей - 0,04%.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривен или на 16,5% до 5 385,25 гривен. В то же время, официальный уровень инфляции в Украине за 2023 год составил 5,1%.

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен. Пенсии более 10 тысяч гривен получали 1,15 млн украинцев.

Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 7 249 гривен. Далее следуют Ровенская (6 790 гривен), Донецкая (6 622 гривны), Луганская (6 334 гривны) и Житомирская (5 924 гривны) области.