Сколько пенсионеров получают более 10 тысяч гривен: свежие данные

По состоянию на 1 января 2024 года пенсии более 10 тысяч гривен получали 1 151 008 украинцев. Это 10,9% от общего количества пенсионеров (10 51 653 человек).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины ( ПФУ ).

По данным ПФУ, более половины украинцев получают пенсии до 4 тысяч гривен.

Размер пенсий распределяется следующим образом:

до 2000 гривен - 0,6%, 64 601 человек, средняя пенсия - 1 234,09 гривен,

от 2001 до 3000 гривен - 29,1%, 3 058 670 человек, средняя пенсия - 2 618,7 гривен,

от 3001 до 4000 гривен - 21,3%, 2 234 970 человека, средняя пенсия - 3 546,54 гривен,

от 4001 до 5000 гривен - 14,9%, 1 567 785 человек, средняя пенсия - 4 406,45 гривен,

от 5001 до 10000 гривен - 23,2%, 2 439 503 человека, средняя пенсия - 6 841,75 гривен,

свыше 10 000 гривен - 10,9%, 1 151 008 человек, средняя пенсия - 14 786,47 гривен.

Напомним, средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 гривен или на 16,5% до 5 385,25 гривен. В то же время, официальный уровень инфляции в Украине за 2023 год составил около 5%.

Основное увеличение размера пенсий в 2023 году произошло во время индексации, которая прошла с 1 марта.