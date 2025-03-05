Сколько в Украине бомбоубежищ: Кабмин обнародовал данные о количестве и пригодности

Имеющегося фонда защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения в Украине недостаточно. Они могут обеспечить укрытие менее половины населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Стратегию развития фонда защитных сооружений гражданской защиты на период до 2034 года (распоряжение от 4 марта 2025 г. № 183-р ).

Согласно документу, по состоянию на декабрь 2024 года общее количество объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты на территории Украины, подконтрольной правительству Украины, составляет 62 655 объектов, которые обеспечивают укрытие 48,8% населения, при этом 19 541 объект - защитные сооружения гражданской защиты и сооружения двойного назначения, а остальные 42 443 объекта - простейшие укрытия.

Вместимость защитных сооружений гражданской защиты и сооружений двойного назначения обеспечивает укрытие ориентировочно 17,5% населения, а простейших укрытий - 31,3%, в которых в целом возможно укрыть примерно половину населения государства.

Кроме того, на сегодня готовыми к использованию по назначению являются 54 167 (85,3%) объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты, из которых подавляющее количество неготовых объектов составляют именно защитные сооружения гражданской защиты (12,4%), что фактически уменьшает количество объектов, которые можно использовать для укрытия гражданского населения.

Обстрелы Украины

Как отмечается в документе, в течение 2024 года зафиксировано почти 60 тыс. обстрелов с использованием артиллерийских, минометных боеприпасов, ракет и других средств поражения. Ключевыми особенностями современных средств вооружения, применяемых врагом, является их разрушительная сила, которая все увеличивается.

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации (по состоянию на октябрь 2024 года) в Украине всего погибло 11 973 гражданских лица (из них 622 ребенка), а число раненых составляет ориентировочно 26 тыс. человек (из них 1 686 детей)

Постоянные артиллерийские, авиационные и ракетные обстрелы, в частности с использованием врагом средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов, создают угрозу для населения, а поражение объектов критической инфраструктуры, в частности энергетической, химически и радиационно опасных объектов, создают новые риски для гражданского населения. При этом в основном фиксируются обстрелы жилой инфраструктуры населенных пунктов.

"Привлекает внимание тот факт, что политические деятели Российской Федерации сделали ряд заявлений, которые воспринимаются всем миром как угрозы использования против Украины ядерного и другого оружия массового уничтожения или его компонентов, а следовательно, невозможно исключать возможность эскалации военного конфликта с применением неконвенционального оружия", - говорится в документе.