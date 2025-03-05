Скільки в Україні бомбосховищ: уряд оприлюднив дані щодо кількості та придатності

Наявного фонду захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення в Україні недостатньо. Вони можуть забезпечити укриття менш ніж половину населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратегію розвитку фонду захисних споруд цивільного захисту на період до 2034 року (розпорядження від 4 березня 2025 р. № 183-р ).

Згідно з документом, станом на грудень 2024 року загальна кількість об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту на території України, підконтрольній уряду України, становить 62 655 об’єктів, які забезпечують укриття 48,8% населення, при цьому 19 541 об’єкт - захисні споруди цивільного захисту і споруди подвійного призначення, а решта 42 443 об’єкти - найпростіші укриття.

Місткість захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення забезпечує укриття орієнтовно 17,5% населення, а найпростіших укриттів - 31,3%, у яких загалом можливо укрити приблизно половину населення держави.

Крім того, на сьогодні готовими до використання за призначенням є 54 167 (85,3%) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, із яких переважну кількість неготових об’єктів становлять саме захисні споруди цивільного захисту (12,4%), що фактично зменшує кількість об’єктів, які можна використовувати для укриття цивільного населення.

Обстріли України

Як зазначається в документі, упродовж 2024 року зафіксовано майже 60 тис. обстрілів із використанням артилерійських, мінометних боєприпасів, ракет та інших засобів ураження. Ключовими особливостями сучасних засобів озброєння, що застосовує ворог, є їх руйнівна сила, яка дедалі збільшується.

За даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації (станом на жовтень 2024 року) в Україні всього загинуло 11 973 цивільні особи (із них 622 дитини), а число поранених становить орієнтовно 26 тис. осіб (із них 1 686 дітей)

Постійні артилерійські, авіаційні та ракетні обстріли, зокрема із використанням ворогом засобів повітряного нападу та безпілотних літальних апаратів, створюють загрозу для населення, а ураження об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, хімічно та радіаційно небезпечних об’єктів, створюють нові ризики для цивільного населення. При цьому здебільшого фіксуються обстріли житлової інфраструктури населених пунктів.

"Привертає увагу той факт, що політичні діячі Російської Федерації зробили ряд заяв, які сприймаються всім світом як погрози використання проти України ядерної та іншої зброї масового знищення або її компонентів, а отже, неможливо виключати можливість ескалації воєнного конфлікту із застосуванням неконвенційної зброї", - йдеться в документі.