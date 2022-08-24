Міндовкілля назвало суму збитків, яких завдала Росія природі України

Збитки природі України від збройної агресії Росії за пів року досягли 395 мільярдів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

За даними міністерства, за шість місяців війни зафіксовано понад 2 тисячі фактів заподіяння збитків навколишньому середовищу. Нараховані збитки вже досягли 395 млрд гривень. Збитки внаслідок забруднення повітря становили 176 млрд гривень, водних ресурсів - 106,3 млрд гривень, ґрунтів - 8,8 млрд гривень. "З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну ми фіксуємо всі злочини окупанта проти навколишнього середовища, щоб надалі змусити його сповна сплатити заподіяне українському народу", - йдеться у повідомленні.