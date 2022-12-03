RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько Украина должна выплатить долгов: прогноз НБУ на следующий год

Фото: в 2023 году Украина должна выплатить 11,3 млрд долларов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины обнародовал календарь плановых платежей по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте. Данные по состоянию на 1 октября 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные (НБУ).

По данным НБУ, в четвертом квартале 2022 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 5,271 млрд долларов, из которых 4,295 млрд долларов - основная сумма долга, 976 млн долларов - проценты.

Согласно плану, за 2023 год выплаты составят 11,307 млрд долларов, из которых 8,937 млрд долларов - основная сумма долга, 2,369 млрд долларов - проценты. Пиковые платежи приходятся на первый квартал - 3,235 млрд долларов и четвертый квартал - 3,062 млрд долларов.

В 2023 году Украина должна вернуть МВФ 2,758 долларов, из которых 2,438 млрд долларов - основа сумма, 414 млн долларов - проценты.

Напомним, в июле Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов.

В сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк УкраиныМВФ