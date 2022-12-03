Сколько Украина должна выплатить долгов: прогноз НБУ на следующий год

По данным НБУ, в четвертом квартале 2022 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 5,271 млрд долларов, из которых 4,295 млрд долларов - основная сумма долга, 976 млн долларов - проценты.

Согласно плану, за 2023 год выплаты составят 11,307 млрд долларов, из которых 8,937 млрд долларов - основная сумма долга, 2,369 млрд долларов - проценты. Пиковые платежи приходятся на первый квартал - 3,235 млрд долларов и четвертый квартал - 3,062 млрд долларов.

В 2023 году Украина должна вернуть МВФ 2,758 долларов, из которых 2,438 млрд долларов - основа сумма, 414 млн долларов - проценты.