RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сколько стандартов и правил нужно внедрить Украине на пути в ЕС: ответ Стефанишиной

Фото: Ольга Стефанишина, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украине для вступления в Европейский союз необходимо внедрить более 3 тысяч стандартов и правил, но это совсем немного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день мы говорим, что нам нужно имплементировать около 3500 различных правил и стандартов ЕС. На самом деле, это очень-очень-очень немного", - подчеркнула чиновница. 

Она добавила, что это абсолютно управляемая и понятная миссия для Украины, учитывая наличие торговой либерализации с ЕС и десять лет выполнения соглашения об ассоциации. 

По словам Стефанишиной, в таких условиях важно, что в Украине есть монобольшинство в парламенте, “зеленый свет” от президента и правительство полностью едино. 

Отчет Еврокомиссии

Напомним, вчера, 8 ноября, Европейская комиссия обнародовала отчет насчет прогресса Украины и других стран-претендентов на пути в Евросоюз. 

В документе содержалась рекомендация начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюзе. Но с условием, что наша страна продолжит внедрять необходимые для этого реформы. 

При этом начало переговоров возможно только в случае, если соответствующее решение поддержат все лидеры стран Евросоюза. Вопрос планируется рассмотреть на саммите, который пройдет 14 декабря. 

Более детально о вступительных переговорах можете узнать в материале РБК-Украина

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияЕвросоюзВступление в ЕСОльга Стефанишина