Сколько стандартов и правил нужно внедрить Украине на пути в ЕС: ответ Стефанишиной

"На сегодняшний день мы говорим, что нам нужно имплементировать около 3500 различных правил и стандартов ЕС. На самом деле, это очень-очень-очень немного", - подчеркнула чиновница.

Она добавила, что это абсолютно управляемая и понятная миссия для Украины, учитывая наличие торговой либерализации с ЕС и десять лет выполнения соглашения об ассоциации.

По словам Стефанишиной, в таких условиях важно, что в Украине есть монобольшинство в парламенте, “зеленый свет” от президента и правительство полностью едино.

Отчет Еврокомиссии

Напомним, вчера, 8 ноября, Европейская комиссия обнародовала отчет насчет прогресса Украины и других стран-претендентов на пути в Евросоюз.

В документе содержалась рекомендация начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюзе. Но с условием, что наша страна продолжит внедрять необходимые для этого реформы.

При этом начало переговоров возможно только в случае, если соответствующее решение поддержат все лидеры стран Евросоюза. Вопрос планируется рассмотреть на саммите, который пройдет 14 декабря.

Более детально о вступительных переговорах можете узнать в материале РБК-Украина.