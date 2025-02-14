Сколько еще солдат КНДР может привлечь РФ в Курской области: ответ Зеленского

По словам Зеленского, сейчас Россия хочет привлечь около двух-трех тысяч северокорейских военных. Солдаты КНДР будут привлечены на Курском направлении.

"Это из того, что мы видим. Мы не знаем четко, мы видим только когда они там есть тогда можно посчитать примерно. А пока мы видим пару тысяч, которые они дополнительно просят. Это точно не из-за хорошей жизни. У них потери и они что-то просят", - ответил Зеленский.

Солдаты КНДР в России

В 2024 году стало известно, что Российская Федерация привлекла северокорейских военных для участия в боевых действиях в Курской области. Северокорейские солдаты атаковали украинские позиции, используя тактику массовых наступлений, однако такие атаки привели к значительным потерям среди северокорейских подразделений.

В январе этого года стало известно, что северокорейские войска прекратили участие в боевых действиях в Курской области. Причина - значительные потери. По словам руководителя ГУР Кирилла Буданова, на линии фронта в этом регионе все еще находятся северокорейские солдаты, и ситуация требует дальнейшего наблюдения для определения реальных изменений в их активности.