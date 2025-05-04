Сколько еще будет молчать Довбик и сыграет ли Малиновский: расписание украинцев в Серии А

Что известно о 35-м туре Серии А

Начался в субботу, 3 мая. В этот день сыграли лидеры: "Наполи" на выезде одолел "Лечче" - 1:0, а миланский "Интер" с таким же счетом дома победил "Верону". В турнирной таблице продолжают лидировать неаполитанцы, которые опережают главного конкурента на три очка.

В воскресенье "Эмполи" Виктора Коваленко дома сыграет против столичного "Лацио". "Рома" Артема Довбика на своей арене примет "Фиорентину". Также в этот день состоится центральный поединок тура: "Болонья" - "Ювентус" (начало - в 21:45 по Киеву).

Закроет программу тура в понедельник "Дженоа" Руслана Малиновского, которая в Генуе будет противостоять "Милану".

Расписание матчей 35-го тура Серии А с участием команд украинских легионеров:

"Эмполи" - "Лацио " - воскресенье, 4 мая, 13:30

" - воскресенье, 4 мая, 13:30 "Рома" - "Фиорентина " - воскресенье, 4 мая, 19:00

" - воскресенье, 4 мая, 19:00 "Дженоа" - "Милан " - понедельник, 5 мая, 21:45

"Эмполи" - "Лацио"

Команда Коваленко, находясь в турнирной таблице на второй строчке с конца, отчаянно борется за выживание. До спасительной 17-й строчки - всего два очка. Вот только пополнить клубную копилку в противостоянии с "Лацио" будет проблематично. "Лациале" находятся на 7-й строчке и борются за еврокубки, в частности - за путевку в ЛЧ.

"Рома" - "Фиорентина"

О Лиге чемпионов мечтает и другой столичный клуб - "Рома", который сейчас, имея 60 очков, идет 6-м. "Фиорентина" - также в этой борьбе: флорентийцы с 59-ю пунктами - 8-е.

Еще неизвестно, попадет ли в основной состав украинский форвард "волков" Артем Довбик. Предыдущий матч с "Интером" стал для отечественного нападающего четвертым подряд, в котором он не смог отличиться. Для Довбика это - самая длинная безголевая серия в 2025 году.

"Дженоа" - "Милан"

Генуэзцам (39 очков, 13-е место) уже ничего в чемпионате не нужно. "Милан" (54 очка, 9-я строчка) полностью провалил сезон, но может попасть в евросоревнования через Кубок Италии (финал с "Болоньей" - 14 мая).

Нас интересует, выйдет ли на игру украинец Малиновский. Пока точной информации нет. Наш полузащитник из-за очередного повреждения не попадал в заявку на три предыдущие игры.

Где смотреть матчи Серии А

Официальным транслятором Серии А в Украине является медиасервис MEGOGO. Показы матчей доступны по подпискам "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK XL.