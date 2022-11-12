ua ru
Сб, 12 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сколько российских солдат сконцентрировано на востоке Украины: ответ ВСУ

Новина українською →
Киев, Суббота 12 ноября 2022 15:49
Сколько российских солдат сконцентрировано на востоке Украины: ответ ВСУ Фото: РФ сконцентрировала 130 тысяч человек на востоке Украины (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российская армия сконцентрировала на востоке Украины около 130 тысяч солдат и офицеров, особенно на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Там (на востоке – ред.) сконцентрировано около 130 тысяч личного состава, в технике нужен более детальный анализ. Это, грубо говоря, количество нескольких армий стран Восточной Европы, которым противостоят наши военные. Особенно на Авдеевском и Бахмутском направлениях, там идут самые горячие бои", - отметил Череватый.

Ранее в Генштабе рассказали о потерях вражеских наемников под Бахмутом. Так, только за сутки вражеская частная военная компания на Бахмутском направлении потеряла 138 своих солдат.

Добавим, что российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Донбасс Вторжение России в Украину
NEWS
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
Аварийное отключение. В Киеве и 8 областях будут экстренно выключать свет: список
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше