Сколько россиян призвали после начала мобилизации: ответ Генштаба

С начала объявления мобилизации в Российской Федерации были призваны более 100 тысяч жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга .

"В России после объявления частичной мобилизации активно продолжается призыв военнообязанных. В настоящее время уже призвано более 100 тысяч из объявленных 300 тысяч человек. Мы понимаем, что объявленная цифра в 300 тысяч - не конечная. Наиболее вероятно, что численность мобилизованных будет значительно больше", - подчеркнул Громов.

Также он добавил, что мобилизация в РФ началась не 21 сентября, а раньше. По информации военнопленных россиян, уже в сентябре мобилизованных жителей РФ отправляли на фронт без подготовки и слаживания.