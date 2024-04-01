Сколько Россия могла накопить ракет типа "Калибр": оценка СМИ

Вспоминая данные Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины за ноябрь 2023 года, издание пишет, что Россия на тот момент имела накопленный запас в 165 ракет типа "Калибр". В том же числе, темп производства мог колебаться от 20 до 35 единиц в месяц.

Согласно вышеупомянутым данным, сейчас речь может идти о том, что враг за последние четыре месяца накопил от 80 до 120 ракет. Или же от 245 до 285 ракет, если считать возможный общий запас террористов.

"Для сравнения, чисто чтобы проиллюстрировать тенденцию - по состоянию на тот же ноябрь 2023 года российские захватчики имели в запасе лишь 160 крылатых ракет воздушного базирования типов Х-101/555/55, то есть уже здесь "на старте" количество КР (крылатых ракет, - ред.) воздушного базирования оказалась несколько меньше, чем количество "Калибров", - пишет издание.

Также издание напоминает о том, что, согласно официальному отчету Воздушных сил, в промежутке между 21 и 31 марта, россияне применили 133 крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/555/55. Из-за исчерпания запаса крылатых ракет, враг может "распаковать" запас "Калибров". В то же время россияне и дальше могут полагаться

Российские "Калибры"

Как рассказывала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, российским террористам сегодня проблематично доставлять и обслуживать выпускаемые "Калибры" ракетные установки, поскольку логистика и инфраструктура остается в севастопольских бухтах. В том же числе ракетоносителям проблематично добираться до временно оккупированного Крыма, поскольку походы связаны с повышенной угрозой атак надводных дронов.

Также руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов заявил, что российский флот накапливал крылатые ракеты "Калибр", которые могут быть применены против Украины. В то же время в России было принято решение использовать крылатые ракеты Х-101 вместо "Калибров", поскольку они более эффективны.

Также руководитель ГУР добавил, что россияне, возможно, продолжат наносить удары по энергетике нашей страны.