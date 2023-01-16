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Сколько Россия имеет ракет Х-22, которой попала в дом в Днепре: ответ Игната

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Понедельник 16 января 2023 15:57
Сколько Россия имеет ракет Х-22, которой попала в дом в Днепре: ответ Игната Фото: Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ (mil.in.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация, вероятно, имеет сотни ракеты Х-22, которой недавно попала в многоквартирный дом в Днепре. Пока у Украины нет средств для их сбивания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната во время брифинга.

По словам Игнатия, российские запасы ракет Х-22 могут составлять сотни. Раньше Украина также их имела на вооружении, однако часть была передана России в качестве оплаты долгов за газ, а другая часть была утилизирована.

В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ заверил в том, что российские преступники получат свое наказание. Пока они дислоцируются на аэродроме "Шайковка".

"Уже и командира обнародовали, и его семью. Надо не поддаваться таким вещам (самосуд, - ред.). Понятно, что это подонки и преступники. Они будут наказаны, это понятно. Я думаю, что списки личного состава, наверное, всего полка, есть у наших спецслужб", - заверил Игнат.

Игнат добавил, что сегодня не проблемно найти списки преступников, выполняющих приказы и верхушки, которая отдавала эти приказы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 14 января, во время очередного массированного обстрела по территории Украины, российские оккупанты попали по жилому дому в Днепре.

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