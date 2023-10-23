Сколько ракет и дронов выпустила Россия по Киеву за год: данные КМВА

За двенадцать месяцев российские захватчики во время своих воздушных атак выпустили по Киеву около семисот ракет различных типов и ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (ГВА) Сергея Попко.
Чиновник подчеркнул важность наращивания систем противовоздушной обороны, что является приоритетом не только для столицы Украины, но и для других городов.
"Нам нужно больше средств противовоздушной обороны! Потому что у врага хватает оружия, чтобы массированно атаковать украинские города", - отметил он.
Так, представитель администрации привел данные статистики только для одного Киева за последние 12 месяцев. За год по городу войска РФ запустили:
"Поэтому наращивание систем ПВО - приоритет и для Киева, и для других городов Украины. Мы не откажемся от любого вооружения. Потому что украинские воины противовоздушной обороны давно доказали всему миру, что способны создавать, казалось, невозможное - эффективные системы ПВО, где сочетаются новейшие и старые образцы, советские и натовские". Дайте нам оружие, а мы найдем ему эффективное применение", - говорит начальник КМВА.
Также он добавил, что Украина ожидает поддержки от союзников и партнеров, так как "каждый зенитно-ракетный комплекс, каждый "Gepard" или каждый "Piorun" - это сохранненные жизни и вклад в нашу победу!"
Напомним, ранее начальник КГВА рассказал, что вокруг Киева построена многоуровневая система ПВО, которая состоит из разных видов вооружения. Чиновник раскрыли "секреты" противовоздушной обороны украинской столицы.
Добавим, недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что за сентябрь Россия применила против Украины более 500 беспилотников. По его словам, эта осень и зима могут стать рекордными по количеству атак врага с применением дронов-камикадзе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.