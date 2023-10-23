Сколько ракет и дронов выпустила Россия по Киеву за год: данные КМВА

Чиновник подчеркнул важность наращивания систем противовоздушной обороны, что является приоритетом не только для столицы Украины, но и для других городов.

"Нам нужно больше средств противовоздушной обороны! Потому что у врага хватает оружия, чтобы массированно атаковать украинские города", - отметил он.

Так, представитель администрации привел данные статистики только для одного Киева за последние 12 месяцев. За год по городу войска РФ запустили:

более 300 крылатых ракет разного типа;

14 баллистических ракет;

почти 400 ударных БпЛА типа "Shahed".

"Поэтому наращивание систем ПВО - приоритет и для Киева, и для других городов Украины. Мы не откажемся от любого вооружения. Потому что украинские воины противовоздушной обороны давно доказали всему миру, что способны создавать, казалось, невозможное - эффективные системы ПВО, где сочетаются новейшие и старые образцы, советские и натовские". Дайте нам оружие, а мы найдем ему эффективное применение", - говорит начальник КМВА.

Также он добавил, что Украина ожидает поддержки от союзников и партнеров, так как "каждый зенитно-ракетный комплекс, каждый "Gepard" или каждый "Piorun" - это сохранненные жизни и вклад в нашу победу!"