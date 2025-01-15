Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ

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Сценарий стагфляции

Три года войны означает для России три года жизни под жесткими санкциями коллективного Запада. Несмотря на усилия РФ по обходу санкционного давления, последнее дает о себе знать и вместе с большими расходами на оборону постепенно подрывает экономику страны-агрессора.

По данным Министерства финансов РФ, сумма расходов на весь сектор госбезопасности и обороны (армия, МВД, спецслужбы и т.д.) с довоенного 2021 года по 2025 год (включительно) выросла почти в три раза - с 5,9 до 16,9 трлн рублей. В 2025 году эта статья расходов является крупнейшей в структуре федерального бюджета - 41%, это рекордный показатель с 1991 года. При этом в бюджете на 2025 год была существенно сокращена доля социальных расходов, что является опорой народной поддержки путинского режима.

Рост расходов на войну связан не только с производством военной техники и оружия, а также с высокими выплатами так называемым "участникам СВО". Военные получают 400 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты за то, что присоединились к армии, также им выплачивается заработная плата - не менее 195 тысяч рублей в месяц. Кроме того, дополнительные выплаты предусмотрены от регионов РФ. В случае получения легкого ранения военный РФ может получить 100 тысяч рублей, среднего - 1 млн рублей, а тяжелого - 3 млн рублей, а после установления инвалидности ему дополнительно выплачивается 1 млн рублей.

Эти суммы выплат, умноженные на официальную численность армии (2,4 млн человек, из которых 1,5 млн - собственно военнослужащие), дают понимание того, что содержание военного контингента стало для российского бюджета дорогим удовольствием. Увеличивая выплаты, российские власти пытаются привлечь как можно больше людей в армию. Вместе с тем, они дают населению в руки такую денежную массу, которая значительно превышает количество товаров и услуг в гражданском секторе экономики, что неизбежно ведет к инфляции. По информации Банка России, официальный показатель инфляции начал расти с апреля 2023 года, и по декабрь 2024 года включительно он увеличился с 2,3% до 8,9%.

"Ключевой вызов для них сейчас - это инфляция", - сказал РБК-Украина заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Невоенный сектор экономики России не может производить такое количество товаров, чтобы удовлетворить спрос и забрать на себя значительную денежную массу, которая вливается в экономику. Это связано с дефицитом трудовых ресурсов, которые были забраны на войну. На фоне проведения мобилизации часть людей выехала из страны еще в 2022 году. Также сказываются санкции, из-за которых большое количество западных компаний в РФ закрыла свои представительства и вышла из страны.

Складывается ситуация, когда в экономику поступает большой поток денег, который разгоняет инфляцию, но при этом падает внутреннее производство. Такой сценарий экономисты называют стагфляцией, то есть сочетанием стагнации (падение производства) и инфляции. Этот термин в своих публичных выступлениях уже осторожно озвучили глава центробанка РФ Эльвира Набиулина и гендиректор государственной корпорации "Ростех", которая производит широкий спектр военной техники, Сергей Чемезов.

В ответ на рост цен Центробанк РФ начал ужесточать монетарную политику и поднимать ключевую ставку. С июля 2023 года по январь 2025 года включительно ставка выросла с 7,5% до 21%. Увеличение ставки должно было бы сдерживать рост цен, но этого не произошло.

"Пока они (действия центробанка РФ - ред.) не дают результата. Проблема в том, что они не могут достичь результата, потому что инфляция раскручивается не нормальной экономикой, а экономикой войны, то есть центробанк не влияет именно на военные расходы. Когда он "закручивает гайки", это влияет на нормальную экономику, происходит меньшее кредитование, что частично влияет на инфляцию, но не влияет на всю экономику, ведь, как до этого финансировались расходы на войну, так они и финансируются. У центробанка ограничена возможность влиять на инфляционные процессы и на количество денег в экономике", - пояснил РБК-Украина Фурса.

К чисто экономическим добавились еще и политические проблемы. В декабре 2024 года рассматривались варианты еще большего поднятия ключевой ставки, но политика Банка России столкнулась с масштабной критикой из блока промышленного блока - руководителей предприятий ВПК, металлургии, некоторых российских олигархов. Потому что рост ставки ведет к увеличению стоимости заемного капитала, то есть процентных ставок по кредитам, которые привлекает промышленность. В Центробанке РФ решили не увеличивать градус напряжения и на заседании в конце декабря сохранили ключевую ставку на уровне 21%.

Ресурсы для экономики войны

Российский бюджет на 2025 год составлен с дефицитом в размере 1,2 трлн рублей (доходы - 40,3 трлн рублей, расходы - 41,5 трлн рублей). Для России такой показатель не новый, в 2022-2024 годах дефицит федерального бюджета превышал 3 трлн рублей ежегодно. Для выполнения расходной части и покрытия дефицита бюджета страна-агрессор имеет Фонд национального благосостояния, налоговые поступления и печать рубля.

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потратила значительную часть средств Фонда национального благосостояния, который был накоплен из нефтегазовых доходов в течение 2010-2022 годов. По данным Минфина РФ, ликвидная часть этого фонда (которую можно конвертировать в реальные деньги), по состоянию на 1 декабря 2024 года составляла 53,8 млрд долларов, тогда как на начало войны она составляла около 150 млрд долларов.

"В этом фонде есть много чего, что вы не продадите и в деньги не переведете. В частности, в неликвидной части есть "еврооблигации Януковича" (еврооблигации правительства Украины, которые в 2013 году выкупила Россия, - ред.) Эти три миллиарда долларов, которые якобы должна Украина, - ничего не стоящие бумажки и там много такого. Поэтому обычно следят за ликвидной частью - это золото и юани. Такими темпами, как она тратится, то ее хватит разве что до конца 2025 года, а, может, она закончится и раньше", - прокомментировал Фурса.

В 2025 году российское правительство существенно подняло ряд налогов, например, налог на прибыль вырос с 20% до 25%. На фоне роста ключевой ставки также увеличились проценты по депозитам, что мотивировало население положить в банки триллионы рублей. По данным российского Агентства по страхованию вкладов, по состоянию на сентябрь 2024 года общий объем застрахованных вкладов физических и юридических лиц составляет 70 трлн рублей. Часть этих средств инвестирована в кредиты, а часть представляет собой свободную ликвидность в банковской системе.

"Эта свободная ликвидность может пойти в облигации Минфина РФ. В конце 2024 года они уже применили эмиссионный механизм: банки брали займ у центробанка, на этот заем они покупали государственные ценные бумаги и, таким образом, финансировали правительство", - добавил Фурса.

Кроме чисто внутренних ресурсов, российская экономика, к сожалению, имеет и существенный внешний. Речь об экспорте энергоносителей и импорте товаров для производства оружия в обход санкций. Недавнее расследование Reuters привело доказательства того, как российские компании импортируют химические вещества для производства взрывчатки.

По данным аналитического центра при Киевской школе экономики, в течение 2022-2024 годов России удавалось удерживать экспорт нефти и нефтепродуктов на более-менее постоянном уровне - 4-5 и 2,5-3 млн баррелей в день нефти и нефтепродуктов соответственно. Основными покупателями российской нефти остаются Китай, Индия и Турция, поставки в эти страны заместили утраченные объемы экспорта в ЕС, США и Великобританию.

Много российской нефти отгружается для НПЗ Китая и Индии (фото: Getty Images)

Несмотря на более-менее постоянные объемы экспорта углеводородов, доход России от их продажи на мировой рынок с начала войны уменьшился. По данным Киевской школы экономики, в 2022 году из РФ экспортировали нефти и нефтепродуктов на сумму 218 млрд долларов, а в 2025 году этот показатель прогнозируется ниже на 24% - 166 млрд долларов. Что касается выручки от экспорта газа, то в 2022 году она составляла 131 млрд долларов, а в 2025 году может уменьшиться втрое - до 42,5 млрд долларов.

В основном экспорт нефтяного сырья и нефтепродуктов из РФ осуществляется с помощью теневого флота, то есть судов, которые не застрахованы международными страховыми компаниями, чтобы обходить санкции и транспортировать, например, нефть по цене выше установленного ценового потолка (60 долларов за баррель).

"По нашим оценкам, в ноябре 2024 года 90% сырой нефти из России было перевезено теневым флотом. В целом теневой флот в ноябре перевез 69% российской нефти и нефтепродуктов", - сказала РБК-Украина руководитель санкционного направления аналитического центра КШЭ Юлия Павицкая. Эксперт добавила, что теневой флот уже также применяется для нанесения ущерба инфраструктуре ЕС, свежий пример - это повреждение кабелей на дне Балтийского моря.

Санкционное давление

В ноябре 2024 года российские власти приняли бюджет на 2025-2027 годы. В этом документе на 2026 и 2027 годы сохранены такие же значительные расходы на оборону, как и в этом году - 12,7 и 13 трлн рублей соответственно. Минфин РФ прямо заявил о необходимости направления средств "на обеспечение задач СВО". Это свидетельствует, что режим готов к длительной войне. Скорее всего, они будут обеспечивать приоритетное финансирование ВПК, даже с учетом нарастающих проблем в экономике.

Именно поэтому санкции - крайне необходимы. Как сообщал в интервью РБК-Украина уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, по состоянию на конец ноября 2024 года под санкциями было почти сто нефтяных танкеров.

Уже в этом году, 10 января, администрация Джо Байдена представила новый (крупнейший с начала полномасштабной войны) санкционный пакет против российской нефтяной индустрии. По информации Bloomberg, под санкции попали около 160 танкеров, в том числе "челночные" танкеры, которые транспортируют нефть от российских добывающих платформ в Северо-Ледовитом и Тихом океанах в ближайшие порты. Эти танкеры также используются для транспортировки нефти в Китай. Более того, под санкции попали и сами китайские компании, например, оператор одного из нефтяных терминалов - Shandong United Energy Pipeline Transportation Co. Ltd.

В санкционный список включили ряд трейдинговых компаний, торгующих российской нефтью, две российские страховые компании ("Страховая компания "Ингосстрах" и Группа "АльфаСтрахование"), которые предоставляют услуги танкерному флоту РФ, и американские компании, продолжающие предоставлять сервисные услуги для добычи нефти в РФ (к таким относится компания Schlumberger, которая работает в России под новым названием SLB). По информации Financial Times, 14 января двое членов конгресса США заявили, что компания SLB должна покинуть Россию, чтобы не попасть под действие нового пакета санкций. Также были наложены санкции на нефтедобывающие компании - "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", к этому шагу администрации Байдена присоединилось и правительство Великобритании.

Под санкции попадают американские нефтесервисные компании, которые продолжают работу в России (фото: Getty Images)

В результате введения новых санкций, по данным Bloomberg, выросли ставки фрахта нефтяных танкеров. А Индия - один из главных покупателей российской нефти - намерена отказаться от услуг тех танкеров, которые попали в санкционный список. Также издание сообщало, что по состоянию на 13 января три танкера с 2 млн баррелей российской нефти на борту были вынуждены находиться в море возле восточного Китая, потому что не могли зайти в порты и разгрузиться. Уже вечером 13 января, по информации Reuters, по крайней мере 65 российских нефтяных танкеров бросили якорь в разных местах у побережья РФ, Китая и Сингапура. Поэтому последствия от последних санкций действительно серьезные.

"Это долгожданный пакет. Мы в течение двух лет говорили, что надо усиливать контроль за соблюдением ценового потолка и бороться с "теневым" флотом", - сказал РБК-Украина старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина Владимир Дубровский. По его словам, очень эффективным средством являются санкции именно против конкретных танкеров, ведь России будет сложно и достаточно дорого покупать новые суда. Европейцы уже говорят о необходимости наложения санкций на танкеры, которые перевозят российский сжиженный природный газ.

По словам эксперта, следующим шагом должен стать запрет на проход танкеров, которые везут российскую нефть без надлежащего страхования через датские проливы, которые соединяют Балтийское и Северное моря. Этим путем Россия экспортирует около 60% своей нефти на мировой рынок. Применение санкций против перевозок российской нефти Балтийским и Северным морями является более вероятным сценарием по сравнению с противодействием экспорта нефти через турецкие Босфор и Дарданеллы или порты на Тихом океане.

"Российская вертикаль власти держится на сырьевой ренте, в основном это рента от экспорта нефти. В основном, экспорт нефти осуществляется морским путем. Если мы хотим создать угрозы для режима, как раз это (расширение санкций против морских перевозок сырой нефти - ред.) и есть самый эффективный способ добавить проблем для российской экономики", - сказал изданию Дубровский.

Поэтому в целом следует, что российская экономика обеспечена ресурсами на 2025 год, но ей будет сложно поддерживать такие же рекордные военные расходы и в дальнейшем. Накапливаются признаки серьезных проблем: инфляция, падение уровня невоенного производства и т.д. Ограничения со стороны Запада все-таки сужают возможности кремлевского режима, несмотря на многочисленные обходные схемы. Продолжая войну, Россия сама загоняет свою экономику в тупик, поэтому задача западных партнеров Украины - максимально помогать разрушительным процессам в стране-агрессоре.