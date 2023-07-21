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Сколько полицейский перешли на сторону врага в начале войны: ответ Клименко

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Пятница 21 июля 2023 13:26
Сколько полицейский перешли на сторону врага в начале войны: ответ Клименко Фото: Игорь Клименко, министр внутренних дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В начале полномасштабного вторжения России было уволено около 3,5 тысячи правоохранителей. Около 250 из них перешли на сторону врага.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Радио Свобода".

Как рассказал Клименко, правоохранители, которые остались на временно оккупированных территориях, несанкционированно покинули территорию Украины или перешли на сторону врага - были уволены. Речь идет об около 3,5 тысячи человек из 130 тысяч личного состава.

"Но мы учитывали то, что часть из этих людей выехала в первый день или в первые два-три дня за границу или на Западную Украину несакционированно. Мы таких людей уволили. Они входят в эти 3,5 тысячи. Часть людей имела родственников тяжелобольных на этой территории. Они отказались выходить из этих территорий. Часть из них написали рапорты на увольнение и были в тот же день уволены. И единицы, которые остались и сотрудничали с врагом", - пояснил Клименко.

По словам министра, около 250 человек согласились сотрудничать с российскими силами. В то же время они не занимали руководящих должностей ранее, а перешли на сторону врага, чтобы стать немножко "выше".

"Как правило, это люди, которые не достигли в жизни в то время никаких карьерных или профессиональных высот", - добавил Клименко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра внутренних дел Игоря Клименко, подразделения "Гвардии наступления" будут расформированы после завершения войны.

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