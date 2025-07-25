Сколько Patriot реально может получить Украина? Что говорит Зеленский

Зеленский напомнил, что у Украины есть запрос на 10 систем Patriot и Киев сейчас с партнерами работает над тем, чтобы обеспечить эти 10.

"С вопросом ракет работаем, ракеты у нас есть. Все еще боремся над лицензией производства. Важно, что в Германии появляется площадка. Производство. Пока не у нас, но у европейцев, с которыми у нас хорошие отношения", - добавил он.

В то же время Зеленский отметил, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп согласился передавать системы Украине. Это будет происходить путем продажи, а значит сейчас Украина должна найти деньги на все 10 систем.

Глава Украины отметил, что было бы хорошо иметь к каждой системе сразу пакет с ракетами.

"Сколько уже имеем. Три. Официально я получил подтверждение Германии на две системы, Норвегия - одна. Сейчас мы работаем с нидерландскими партнерами", - добавил он.

Оборонные потребности Украины

По словам президента, Украине нужно закрыть дефицит 40 млрд в год. Однако украинское производство дронов на сегодня требует еще 25 млрд в год.

"Ракеты, дроны, РЭБы, это направление - 25 миллиардов. Это уже 65, если все это закрывать. Я начал над этим работать. Очень тяжелая тема, но я уже начал", - сообщил глава Украины.

Президент отметил, что уже провел разговоры с рядом мировых лидеров, среди которых: глава Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Франции Эммануэль Макроном, премьер-министр Британии Кир Стармер и американские лидеры.

"Кроме того, есть еще на перспективу программа финансирования нашей армии. Это часть обороноспособности Украины и часть безопасности всей Европы. Ранее европейцы отказывались давать деньги на заработные платы наших военных, только на оружие. Но так получается, что наши военные могут быть именно этим оружием, которое защищает всех", - подытожил Зеленский.