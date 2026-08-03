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Сколько получают разработчики в "оборонке" и нужно ли ходить в офис, - исследование

09:51 03.08.2026 Пн
2 мин
Получают ли разработчики в defence tech больше, чем в гражданском IT?
aimg Лев Шевченко
Сколько получают разработчики в "оборонке" и нужно ли ходить в офис, - исследование Фото: украинские дроны (РБК-Украина)
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Медианная заработная плата в сфере оборонных технологий (DefTech) за последние полгода осталась на уровне 2500 долларов. В то же время доходы разработчиков в этой отрасли выросли на 350 долларов - до 3200 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование DOU.

Как отличаются зарплаты в DefTech и классическом IT

В общем медианный доход в DefTech остается на 200 долларов ниже, чем в гражданском IT-секторе (2500 против 2700 долларов). Зарплаты разработчиков в "оборонке" также на 9% уступают общеотраслевым (3200 против 3500 долларов).

Однако в нескольких специализациях оборонные технологии существенно опережают рынок:

  • DevOps & SRE – зарабатывают на 1400 долларов больше, чем в IT;

  • DS/AI/ML/Data Engineering - на 1225 долларов больше;

  • Product Management - на 450 больше долларов;

  • QA — на 150 долларов больше.

Зарплаты проектных менеджеров в обеих сферах сравнялись и составляют 2500 долларов.

Кто зарабатывает больше всего в DefTech

Среди всех направлений оборонных технологий самые высокие медианные доходы имеют:

  • DevOps Engineers - 5000 долларов;

  • Hardware Engineers - 4000 долларов;

  • Продакт-менеджеры – 3700 долларов.

Специализированные DefTech-должности демонстрируют более низкие показатели: инженеры-конструкторы получают в среднем 2550 долларов , а инженеры БПЛА - 1500 долларов. Наименьший уровень доходов - в категории HR&Recruiting - 1590 долларов.

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Разница по опыту и формату работы

Доход зависит и от квалификации. Специалисты уровней Lead+, Senior и Manager зарабатывают в IT на 200–500 долларов больше, чем в DefTech. Вместо этого джуниоры и начинающие (Intern/Junior) получают больше именно в оборонном секторе — 1150 против 900 долларов в IT. Для Middle-разработчиков зарплаты в обеих отраслях сравнялись на отметке 2500 долларов.

Кроме того, DefTech существенно отличается условиями труда. 47% специалистов работают в гибридном формате, 33% исключительно из офиса, и только 20% работают полностью удаленно.

О том, как отрасль оборонных технологий реагирует на открытие экспорта, читайте в материале "Украина откроет экспорт оружия? Кто получит шанс продавать за границу и как реагирует оборонка".

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