В Украине откроют еще один лагерь для российских военнопленных

В Украине в ближайшее время откроют еще один лагерь для военнопленных из-за большого количества российских оккупантов, которые попали в плен ВСУ или же сдались добровольно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram проекта "Хочу жить".

Лагерь под названием "Запад 2" будет расположен в Винницкой области на базе государственного учреждения "Могилев-Подольская исправительная колония (№ 114)".

"Из-за большого количества российских военнопленных в ближайшее время в Украине открывается новый лагерь для содержания военнопленных. Параллельно с этим продолжаются работы по подготовке к запуску еще одного лагеря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение количества военнопленных связано как с ухудшающейся мотивацией российских солдат ситуацией на фронте, так и из-за блокирования обменов военнопленными российской стороной.

Также сообщается, что, как и в случае с лагерем "Запад-1", условия в новом лагере будут отвечать всем требованиям норм международного гуманитарного права. Российские военные обеспечат медицинской помощью, трехразовым питанием, связью с родными, а также постоянным доступом к представителям Международного комитета Красного Креста.

Сам лагерь находится в глубоком тылу, поскольку это предусмотрено Женевскими конвенциями.

"Содержание военнопленных исключительно в специально отведенных для этого местах предусмотрено Женевскими конвенциями. В отличие от РФ, Украина соблюдает международные гуманитарные нормы. В то время как российская сторона, например, содержит украинских военных в обычных тюрьмах и исправительных колониях вместе с заключенными, иногда в бесчеловечных условиях, не уважая и фактически не признавая их статус военнопленного", - отметили в пресс-службе проекта.

Новый лагерь под названием "Запад 2" будет расположен в Винницкой области на базе государственного учреждения "Могилев-Подольская исправительная колония (№114)".

Информация об этом внесена в единый реестр 20 октября 2023 года.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №1005 от 3 ноября.

Кроме того, правительство выделило Министерству юстиции 3,1 млн гривен на перепрофилирование исправительной колонии в лагерь для военнопленных россиян.

Обмен пленными

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что сейчас обсуждается с Россией обмен пленными "всех на всех" и уже приближаются к положительному результату. При этом этот обмен, который сейчас реален больше, чем квартал назад, может занять не один день.

Украина и Россия с начала полномасштабной войны регулярно проводят обмен военнопленными.

Последний такой обмен происходил 7 августа. В ходе него домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Кроме того, 18 августа представитель ГУР Андрей Юсов анонсировал хорошие новости по обмену пленными с Россией. А также Украина проводит работу по организации новых обменов военнопленными с Россией.