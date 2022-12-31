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Сколько новых автомобилей продано в Украине за 2022 год: опубликована статистика

Фото: статистика продаж новых автомобилей в Украине за 2022 год (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В 2022 году в Украине было продано 39 тысяч новых автомобилей, что на 62% меньше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoconsulting.

В свою очередь, рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) достиг показателя в 4 тысячи штук и -69% по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, суммарный рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 2022 года составил 43 тысячи единиц. К сожалению, это наименьший показатель с 1998 года, когда рынок новых легковых автомобилей составлял около 30 тысяч штук.

Ранее мы писали, что сервисные центры МВД изменили порядок получения и замены водительского удостоверения. Теперь нет разницы куда обратиться, чтобы восстановить документы, сдать экзамены или обменять водительские права.

Также сообщалось, что главный сервисный центр МВД Украины запустил сервис "Калькулятор ориентировочной стоимости регистрации транспортного средства".

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Автомобильный рынокПродажа автомобилей