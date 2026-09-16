Сколько на самом деле Трамп потратил на войну с Ираном: ответ Конгресса

Свой отчет о стоимости первых пяти месяцев войны с Ираном обнародовало Бюджетное управление Конгресса США, которое является независимым аналитическим органом.

Там подсчитали, что на боевые действия приходится более половины общих военных расходов президентской администрации.

Также указано, что в будущем война может обходиться США примерно в 2-3 млрд долларов в месяц. На сумму расходов влияют:

закупка боеприпасов и военного оборудования;

интенсивность операций;

повышение стоимости горючего.

Значительная часть средств необходима для восстановления запасов ракет и систем противовоздушной обороны. По оценке Бюджетного управления Конгресса, на это может уйти около 21,7 млрд долларов.

Из этой суммы 13,1 млрд долларов приходится на ракеты-перехватчики, 7,3 млрд - на крылатые ракеты, еще 1,2 млрд долларов - на другие боеприпасы.

В ведомстве отметили, что восстановление запасов вооружений является отдельной статьей расходов Министерства обороны США, связанной с войной.

В то же время пополнение запасов ракет-перехватчиков может длиться не менее пяти лет. Это может повлиять на возможности американской противовоздушной обороны в случае потенциального вооруженного конфликта с Китаем.

Последующие ежемесячные расходы США будут зависеть от интенсивности боевых действий. По сценарию низкой интенсивности они составят около 2 млрд долларов в месяц, тогда как при более интенсивных операциях могут превышать 3 млрд долларов.

Бюджетное управление Конгресса также прогнозирует дальнейший рост расходов по мере продолжения конфликта.