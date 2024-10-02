Сколько населения в Украине: оценка на сегодня и прогноз до 2051 года

Правительство приводит данные Госстата, согласно которым численность населения Украины на дату проведения Всеукраинской переписи населения (5 декабря 2001 года) составила 48,5 млн человек.

По оценке Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук, численность населения Украины составляла:

на 1 января 2022 года – 42 млн человек,

на июль 2024 года – 35,8 млн человек, в том числе на территориях, на которых органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, – 31,1 млн человек.

Как отмечается в стратегии, с учетом вызовов и угроз, действие которых будет продолжаться и после завершения боевых действий, численность населения Украины, по оценке Института демографии, может сократиться:

до 2041 года – до 28,9 млн человек,

до 2051 года – до 25,2 млн человек.

"Прогнозирование численности населения усложняется из-за отсутствия необходимых статистических данных, в частности из-за невозможности учета демографических показателей на временно оккупированных территориях, многовариантности сценариев военных событий", - добавили в правительстве.

Население Украины и миграция

Напомним, по оценке МВФ, наличное население Украины в 2021 году составило 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 35,0 млн человек, в 2023 году – до 33,2 млн человек.

По оценке ООН, по состоянию на 19 августа 2024 года количество мигрантов из Украины в мире достигло 6,739 млн человек. Из них 6,168 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,571 млн беженцев за пределами Европы.

По данным НБУ, сложная энергетическая ситуация в июле 2024 года обусловила увеличение миграции за границу. С начала года количество мигрантов возросло почти на 400 тыс. человек.