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Сколько международной финпомощи Украина получила с начала вторжения РФ: ответ НБУ

Фото: в НБУ назвали объем международной помощи Украине с начала полномасштабной войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов объемы международной помощи Украине составили более 38 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ за март 2023 года.

"С начала полномасштабного вторжения по состоянию на конец февраля 2023 года объемы международной помощи превысили 38 миллиардов долларов. Благодаря поступлениям международной финансовой помощи международные резервы росли, начиная с октября 2022 года, и по состоянию на конец января 2023 достигли 29,9 миллиардов долларов", - сказано в сообщении Нацбанка.

Напомним, ранее стало известно, что страны G7 согласовали выделить Украине финансовую помощь на сумму 39 миллиардов долларов.

Также мы писали, что США анонсировали предоставление Украине более 10 млрд долларов финансовой помощи.

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