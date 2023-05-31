Сколько людей осталось в Бахмуте, несмотря на разрушительные бои: ответ ГВА

В Бахмуте Донецкой области, за который сейчас ведутся жесткие бои, остаются менее тысячи жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы ГВА Алексея Ревы для "Укринформ".
"На сегодняшний день, по нашим подсчетам, в Бахмуте остается около 500 человек", - рассказал он.
Для сравнения, по данным Ревы, до полномасштабного вторжения на территории Бахмутской общины проживало около 80 тысяч жителей, среди которых 70 тысяч - именно жители города.
С начала войны ранения от минно-взрывных травм получили 505 жителей Бахмута, среди них 17 детей.
"К сожалению, 204 погибли, среди них 4 ребенка", - добавил глава ГВА.
Как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, по данным на вчера, оккупанты не наступали на Бахмутском направлении. Враг перегруппировывается и ведет обстрелы.
Что касается самого города ВСУ продолжают контролировать юго-западные окраины. При этом силы обороны тоже приостановили свое движение для выполнения других задач.
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