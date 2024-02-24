Сколько самолетов, дронов и ракет сбили за 730 дней атак: данные Воздушных сил

"Зафиксировать статистику нашей "военной рутины" непросто, ведь обновляется она практически каждый час. Обновляется российскими А-50-ми и "сушками", иранскими "Шахедами" и "непобедимыми ракетами", враждебными пунктами управления, крейсерами, подводными лодками и целыми штабами флота ...", - объяснил Олещук.

Однако он заявил, что за последние 730 дней Воздушными Силами проведены десятки блестящих операций.

В общем, во взаимодействии с Силами обороны Украины уничтожено:

1905 г. ракет различных типов. Среди них:

43 – баллистических,

25 - аэробалистическая - Х-47М2 "Кинжал";

43 – баллистических, 25 - аэробалистическая - Х-47М2 "Кинжал"; 4844 - ударные дроны и 7660 БпЛА оперативно-тактического уровня.

340 – самолетов.

325 – вертолетов.

"730 дней рашисты в своей пропаганде "уничтожают" наши Воздушные Силы, а между тем украинские пилоты в условиях мощного враждебного противодействия совершили уже более 18800 вылетов. Из них 7800 - на огневое поражение, 8900 - на авиационное истребительное прикрытие", - сказал он.

Вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, 24 февраля ожидается много визитов лидеров других стран в нашу страну. Кроме того, запланировано заседание с участием Украины и "Группы семи".

На 25 февраля готовится также особенное - пресс-конференция с участием топспикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, председателя Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента. Планируется поднять вопросы будущего армии, ее развития, внедрения современных технологий, вступления в Европейский союз (ЕС), а также НАТО.

В Украину по случаю второй годовщины полномасштабной войны прибыли:

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