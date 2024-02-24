Сколько самолетов, дронов и ракет сбили за 730 дней атак: данные Воздушных сил

За 2 года полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, Воздушные силы уничтожили почти 2 тысячи различных типов ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.
"Зафиксировать статистику нашей "военной рутины" непросто, ведь обновляется она практически каждый час. Обновляется российскими А-50-ми и "сушками", иранскими "Шахедами" и "непобедимыми ракетами", враждебными пунктами управления, крейсерами, подводными лодками и целыми штабами флота ...", - объяснил Олещук.
Однако он заявил, что за последние 730 дней Воздушными Силами проведены десятки блестящих операций.
В общем, во взаимодействии с Силами обороны Украины уничтожено:
"730 дней рашисты в своей пропаганде "уничтожают" наши Воздушные Силы, а между тем украинские пилоты в условиях мощного враждебного противодействия совершили уже более 18800 вылетов. Из них 7800 - на огневое поражение, 8900 - на авиационное истребительное прикрытие", - сказал он.
Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, 24 февраля ожидается много визитов лидеров других стран в нашу страну. Кроме того, запланировано заседание с участием Украины и "Группы семи".
На 25 февраля готовится также особенное - пресс-конференция с участием топспикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, председателя Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента. Планируется поднять вопросы будущего армии, ее развития, внедрения современных технологий, вступления в Европейский союз (ЕС), а также НАТО.
В Украину по случаю второй годовщины полномасштабной войны прибыли:
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