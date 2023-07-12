За сколько покупают доллар и евро: обменники обновили курс

Курс доллара в обменных пунктах Украины сегодня не изменился. Единая европейская валюта продолжает дорожать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 12 июля средний курс доллара по Украине составляет 37,40 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 41,25 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 36,90 гривен, евро по 40,55 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 12 июля составляет 40,167 гривен за евро (+0,1043 гривен).

Перспективы изменения курса доллара

Национальный банк Украины обнародовал публичную версию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Внедрение Стратегии будет определяться не временными рамками, а формированием соответствующих макроэкономических предпосылок. Внимание, в частности, будет уделено оценке развития следующих ключевых параметров:

инфляция и инфляционные ожидания;

уровень международных резервов и устойчивость валютного рынка;

процентные ставки (включая положительный уровень учетной ставки в реальном измерении и привлекательность гривневых инструментов);

параметры финансовой устойчивости.

По данным Госстата, годовая инфляция в Украине в июне замедлилась до 12,8% - минимума с начала войны. Таким образом, меры НБУ по сдерживанию инфляции принесли результаты. Снижение инфляционного давления является одной из предпосылок для перехода к плавающему курсообразованию и инфляционному таргетированию.