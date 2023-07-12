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За скільки купують долар та євро: обмінники оновили курс

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Україна, Середа 12 липня 2023 12:01
За скільки купують долар та євро: обмінники оновили курс Фото: курс долара не змінився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України не змінився. Єдина європейська валюта продовжує дорожчати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 12 липня середній курс долара Україною становить 37,40 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 41,25 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 гривні, євро по 40,55 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 12 липня становить 40,167 гривні за євро (+0,1043 гривні).

За скільки купують долар та євро: обмінники оновили курс

Перспективи зміни курсу долара

Національний банк України оприлюднив публічну версію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Використання Стратегії визначатиметься не тимчасовими рамками, а формуванням відповідних макроекономічних передумов. Увага, зокрема, буде приділена оцінці розвитку наступних ключових параметрів:

  • інфляція та інфляційні очікування;
  • рівень міжнародних резервів та стійкість валютного ринку;
  • процентні ставки (включаючи позитивний рівень облікової ставки у реальному вимірі та привабливість гривневих інструментів);
  • параметри фінансової стійкості

За даними Держстату, річна інфляція в Україні у червні сповільнилася до 12,8% - мінімуму з початку війни. Таким чином, заходи НБУ щодо стримування інфляції дали результати. Зниження інфляційного тиску є однією з передумов для переходу до плаваючого курсоутворення та інфляційного таргетування.

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