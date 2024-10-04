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Цена как за аренду. Украинцы чаще покупают квартиры в новостройках

Украина, Киев, Пятница 04 октября 2024 13:22
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Цена как за аренду. Украинцы чаще покупают квартиры в новостройках Фото: Какая стоимость квартир в новостройках Киева (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Елена Бондарук

Благодаря действию программе кредитования єОселя в Киеве активизируют продажи жилья в новостройках. Новые квартиры во время войны продаются медленно, а выгодные условия кредита не дают спросу упасть.

Как программа кредитования влияет на спрос на жилье в новостройках и сколько стоят квартиры, в комментарии РБК-Украина рассказывает эксперт по недвижимости, основательница агентства Bondaruk Partners Елена Бондарук.

10 тысяч за свою квартиру. Кредиты – основной тренд

Ряд застройщиков сотрудничают по государственной программе кредитования єОселя, активно продвигают на рынке эту возможность. По программе можно получить кредит на остаток невыплаченной суммы от 3 до 7% в зависимости от разных категорий заемщиков, говорит специалист.

"Учитывая девальвацию гривны, эта госпрограмма для заемщика очень выгодна. Учитывая, что аренда существенно выросла в цене, можно просчитать какой первый взнос выгодно внести, чтобы месячный платеж (тело кредита и проценты по кредиту) были равны арендной плате за аналогичную квартиру. Выходит, вы будете платить сумму, примерно равную аренде. Скажем, 10 тысяч гривен в месяц. Но это будет уже ваше жилье", – отмечает Елена Бондарук.

По ее оценкам, рынок недвижимости не остановлен. Программа кредитов способствует тому, чтобы он активизировался.

"Можно сказать, что покупка по государственным программам кредитования и компенсаций сейчас является основным трендом на первичном рынке", – говорит она.

Какие условия кредитов по программе єОселя

В 2024 году программа єОселя предлагает ипотечные кредиты под льготные ставки 3% и 7% годовых. Условия кредитования разнятся в зависимости от категории граждан.

Ставка 3% годовых действует для:

  • военнослужащих по контракту (ВСУ, СБУ и другие силовые структуры);
  • медицинских работников государственных и коммунальных медицинских учреждений;
  • педагогических и научно-педагогических работников государственных и коммунальных учебных заведений.

Цена как за аренду. Украинцы чаще покупают квартиры в новостройкахФото: Спрос на новостройки есть в том числе благодаря программе естьОселя (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ставка 7% годовых рассчитана на:

  • ветераны войны и их семьи;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • другие граждане Украины, не имеющие собственного жилья или имеющие жилье меньшей площади, чем установленные нормы.

Наибольший срок кредита составляет 20 лет. Сумма кредита может варьироваться от 100 000 до 5 000 000 грн, а первый взнос обычно составляет от 20%, хотя для молодежи до 25 лет действует снижен первый взнос в размере 10%.

Жилая площадь квартиры должна соответствовать норме 52,5 квадратных метров на основного заемщика плюс 21 – на каждого дополнительного члена семьи.

Сколько стоят квадратные метры в новостройках Киева

По состоянию на осень 2024 года цены на жилье в новостройках Киева растут. Хотя стоимость квадратного метра зависит от многих факторов: площади жилья, района и условий в самом ЖК.

"Наивысшие цены традиционно в центральных районах города. Самые низкие – в Деснянском, Святошинском районах", – говорит Елена Бондарук.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева составляет около 43 000 грн.

Ориентировочные цены по некоторым районам :

  • Дарницкий район – около 33700 грн за квадратный метр;
  • Деснянский район – 34 100 грн;
  • Соломенский район – 36 500 грн;
  • Днепровский и Святошинский районы – около 39700 грн.

Напомним, в Киеве восстановилось немало объектов строительства. Застройщики вынуждены поднимать стоимость квадратного метра, из-за чего в столице дорожают квартиры.

Также предлагаем почитать, сколько стоят квартиры в Молдове.

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Киев Новостройки в Украине Цены на жилье Квартиры
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