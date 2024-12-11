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Курс доллара приблизился к историческому максимуму

Украина, Среда 11 декабря 2024 15:44
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Курс доллара приблизился к историческому максимуму Фото: курс доллара вырос на 8 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд приблизился к историческому максимуму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,6941 гривен за 1 доллар (+0,0822 грн).

Курс доллара приблизился к историческому максимумуbank.gov.ua

Курс менее чем на копейку ниже исторического максимума, достигнутого 4 декабря (41,6972 грн/доллар).

Официальный курс евро составит 43,7997 гривен за 1 евро (-0,0218 грн).

Курс доллара приблизился к историческому максимуму

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 7 копеек до 41,73-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс доллара приблизился к историческому максимуму

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,90 гривен.

Прогноз курса

В НБУ ожидают традиционного роста спроса на валюту в декабре. Это обусловлено высокими бюджетными расходами в конце года. Часть этих денег окажется на валютном рынке. В НБУ готовы увеличить интервенции для удовлетворения спроса.

Аналитики прогнозируют, что до конца года курс вырастет по меньшей мере до 42 гривен. Следующий этап девальвации ожидается во второй половине 2025 года.

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