Как мировая экономика реагирует на победу Трампа, при чем здесь украинский бизнес и что будет с гривной

Как победа Дональда Трампа на выборах президента в США влияет на экономику всего мира, курсы валют, цены на золото и нефть, ситуацию на рынке криптовалют, стоимость украинских государственных долгов и отечественного бизнеса, а также перспективы гривны, – читайте в обзоре РБК-Украина.

Как выборы в США влияют на мировые рынки

Мировые рынки бурно реагируют на победу Дональда Трампа на президентских выборах США.

Американский доллар демонстрирует уверенный рост относительно ряда мировых валют – самое масштабное укрепление с марта 2020 года. По данным Reuters на 16:32 (по Киеву), проседание основных валют мира по отношению к доллару США выглядело следующим образом: евро – (-)2,09%, британский фунт – (-)1,43%, японская иена – (-) 1,71%, китайский юань – (-)1,02%.

Следом за долларом растут мировые фондовые индексы, но не все. Так, британский FTSE 100 вырос на 0,23%, японский Nikkei 225 – на 2,61%. А вот Euro Stoxx 50 – фондовый индекс, состоящий из 50 крупнейших предприятий стран еврозоны, – снизился на 0,77%.

Рост фондовых индексов сопровождается восходящей динамикой на рынке акций по всему миру.

А вот на рынке сырья наблюдается ощутимый спад. Так, золото подешевело на 2,85%, медь потеряла в цене 3,44%, а нефть марки Brent – 1,76%.

На этом фоне рынок криптовалют продемонстрировал ожидаемый ценовой всплеск. Так, биткоин обновил ценовые максимумы, приблизившись вплотную к отметке в 75 тыс. долларов за монету. Это не стало сюрпризом ни для кого, поскольку Трамп известен своими либеральными заявлениями по поводу перспектив крипторынка, представители которого в свою очередь активно поддерживали политика на этих выборах.

Достаточно, например, упомянуть несколько скандальных намерений, которые в свое время Трамп публично пообещал реализовать в случае избрания президентом. Среди них, в частности: уволить председателя Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC) Генри Генслера в первый же день на президентском посту; создать "Национальный резерв биткоинов"; сделать США "мировой столицей биткоинов"; отменить налог на прирост капитала в биткоинах; поддерживать майнинг биткоинов в США; отменить антикриптовалютное регулирование; сформировать "консультативный комитет по биткоину и криптовалютам"; защитить право на самостоятельное хранение криптовалюты; отказаться от выпуска цифровой валюты центрального банка (CBDC).

Растут активы и в стране-агрессоре. По данным издания The Moscow Times, с утра на новостях о результатах выборов в США вырос Индекс Московской биржи, а также дорожают акции крупнейших компаний – Сбербанк, Газпром, Новатэк, ВТБ, НЛМК, Сургутнефтегаз, ЛУКОЙЛ, Транснефть, Совкомфлот, Аэрофлот.

Как выборы в США влияют на украинскую экономику

На этом фоне украинский долговой рынок также показывает ощутимый рост. В частности, растут в цене еврооблигации и ВВП-варанты Украины. Но, к сожалению, ожидаемо проседает курс гривны.

А котировки акций отдельных украинских компаний на иностранных биржах и вовсе бьют рекорды. Так, акции горнорудной компании Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже выросли на 35%, акции агрохолдинга "МХП" выросли там же на 3,45%. На Варшавской фондовой бирже акции украинской компании "ИМК" подорожали на 2,36%, а "Астарты" – на 0,63%.

Опрошенные РБК-Украина эксперты отмечают, что рост в цене украинских активов, скорее всего, связан с ожиданиями мировых инвесторов на скорое окончание войны в Украине, что так убедительно последние месяцы "продавал" своим избирателям Дональд Трамп. Но этот рост – скорее результат кратковременной эмоциональной реакции рынка, чем продукт глубокого анализа ситуации в Украине. Что будет дальше – большая загадка, предупреждает руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий. Дональд Трамп олицетворяет собой большую неопределенность, в первую очередь геополитическую. Но для инвесторов "мир не важно какой ценой" – это фактор оптимизма.

"Пока речь не идет о рыночных прогнозах. Скорее всего, речь идет о поверхностной импульсивной реакции рынка на результаты выборов, исходя из предвыборных обещаний Трампа относительно скорого окончания военных действий в Украине", – говорит эксперт.

Именно на этом оптимизме международных инвесторов заметно растет стоимость украинских еврооблигаций и ВВП-варантов, соглашается с коллегой глава департамента корпоративного анализа группы ICU Александр Мартыненко. Речь не идет об очень большой ликвидности, но это уже хороший знак для украинского бизнеса.

Вместе с тем украинская гривна из-за укрепления доллара находится под давлением. Особенно ощутимо это было в первые часы после окончания американских выборов. Во второй половине дня 6 декабря – то ли вследствие усилий Национального банка, то ли как результат саморегулирующегося воздействия рынка – давление на гривну ослабло, описывает ситуацию финансовый аналитик Андрей Шевчишин. В дальнейшем все будет зависеть от действий НБУ, у которого достаточно резервов и инструментов влияния на валютный рынок для удержания курса гривны от значительного проседания.

Что касается дальнейших экономических перспектив Украины, то сейчас, констатирует собеседник издания, из-за американских выборов в мировой экономике сложилась неоднозначная ситуация, в том числе и для нашей страны. В то время как рынок в США, частично в Украине и России настроен оптимистично, – рынки Европы и Азии "в отчаянии".

"Евро – падает. Экономическая политика Трампа – ожидаемо протекционистская. Следовательно, Европа, которая сейчас находится не в лучшей экономической форме, будет стагнировать. А поскольку Европа – главный экономический партнер Украины, то стоит ожидать падения спроса и на украинские товары. Все это будет сдерживать экономику Украины", – прогнозирует аналитик.

Что касается бюджетных перспектив Украины и возможностей Национального банка удерживать курс гривны – они будут в первую очередь зависеть от объемов и графика поступлений финансовой помощи от наших партнеров. И политика США в отношении войны в Украине, безусловно, будет влиять на ситуацию.

"Так или иначе, перспектива "заморозки" войны в Украине потребует отмены валютных ограничений. Это нужно будет для возобновления нормальной работы валютного рынка, через механизмы которого можно будет привлекать значительные средства инвестиций для восстановления страны. Ослабление валютных ограничений будет сильным фактором давления на курс гривны", – прогнозирует собеседник РБК-Украина.

Что касается возможного непредсказуемого влияния "фактора Трампа" на мировую политику и экономику, а с ними – и на украинскую, то здесь нужно быть готовыми к быстрым и нестандартным шагам в условиях волатильности финансовых рынков. По мнению соучредителя First Kyiv Investment Club, преподавателя Эдинбургской бизнес-школы Ивана Компана, несмотря на краткосрочную оптимистическую реакцию мировых рынков на результаты выборов в США, долгосрочные экономические перспективы могут быть не столь радужны, как сейчас кажется. И к этому просто нужно быть готовыми. Однако, простых и одновременно эффективных решений здесь нет.