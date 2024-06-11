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НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд

Украина, Вторник 11 июня 2024 15:44
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НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд и приблизился к историческому максимуму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 12 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,5178 гривен за 1 доллар (+0,0932 грн).

НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,4594 гривен за 1 евро (-0,0132 грн).

НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс снизился на 3 копейки до 40,42-40,46 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллар вырос на 10 копеек до 40,90 гривен.

Ситуация на рынке

По данным НБУ, увеличение спроса на валюту привело к росту курса доллара в последнее время. Это, в частности, обусловливалось:

  • активизацией расходов бюджета,
  • снижением поступления валюты от экспорта продукции АПК на фоне истощения урожая прошлого года,
  • значительными ситуативными всплесками спроса,
  • либерализацией валютных ограничений.
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