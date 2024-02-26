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Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменных пунктах

Украина, Понедельник 26 февраля 2024 10:19
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Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменных пунктах Фото: курс доллара стабилен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта также без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 26 февраля средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 38,60 гривен, курс евро - 42,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,10 гривен, евро по 41,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,25 - 38,30 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 10 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар дешевеет второй день подряд после того, как обновил исторический максимум.

Официальный курс на 26 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,3527 гривен за 1 доллар (-0,1276 грн). Курс евро составит 41,5628 гривен за 1 евро (-0,1652 грн).

Ситуация на рынке

Рост курса доллара на прошлой неделе был вызван увеличением дефицита валюты на межбанке. НБУ в течение недели 19-23 февраля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 647,83 млн долларов. Это в два раза больше, чем неделей ранее (322,30 млн долларов).

В начале прошлой недели курс на межбанке вырос более чем на 60 копеек до уровня 38,60 грн/доллар. Официальный курс доллара три дня подряд обновлял исторические максимумы и на 22 февраля достиг уровня 38,6237 гривен за 1 доллар. Однако затем курс пошел вниз. Во второй половине недели курс начал снижаться. В итоге официальный курс вырос с 37,97 до 37,35 грн/доллар.

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