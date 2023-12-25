Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменниках в начале недели

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного снизился в начале недели. Единая европейская валюта стабильна на Рождество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
По состоянию на утро 25 декабря средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 38,15 гривен, курс евро - 41,95 гривен.
В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,65 гривен, евро по 41,25 гривен.
На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,46-37,49 (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с открытием в предыдущий день.
Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. До этого валюта дорожала две недели подряд, обновляя максимумы.
Официальный курс на 25 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,5525 гривен за 1 доллар (-0,0439 грн).
Курс евро составит 41,3753 гривен за 1 евро (+0,0907 грн). Это исторический максимум. Курс определяется котировками на международном рынке пары евро/доллар и не зависит от НБУ.
Рост курса доллара в течение последних недель был вызван увеличением дефицита валюты на межбанке.
В частности, НБУ в течение недели 18-22 декабря продал на межбанковском валютном рынке 977,27 млн долларов. Это максимальный объем после рекорда в октябре, когда НБУ продал за неделю 2-6 октября 1,152 млрд долларов сразу после перехода "управляемой гибкости" курса.
Рост спроса на валюту в конце года был ожидаемым для Национального банка Украины. "Соответственно, реагируя на эту ситуацию, мы начали продавать больше на рынке. Но в то же время в соответствии с задекларированными принципами мы начали позволять курсу (гривны) больше ослабляться", - сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
Глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для откладывавшихся в течение года закупок импорта.