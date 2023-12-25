Сколько стоят доллар и евро: свежий курс в обменниках в начале недели

По состоянию на утро 25 декабря средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 38,15 гривен, курс евро - 41,95 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,65 гривен, евро по 41,25 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 37,46-37,49 (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с открытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. До этого валюта дорожала две недели подряд, обновляя максимумы.

Официальный курс на 25 декабря 2023 года установлен на таком уровне: 37,5525 гривен за 1 доллар (-0,0439 грн).

Курс евро составит 41,3753 гривен за 1 евро (+0,0907 грн). Это исторический максимум. Курс определяется котировками на международном рынке пары евро/доллар и не зависит от НБУ.

Ситуация на рынке

Рост курса доллара в течение последних недель был вызван увеличением дефицита валюты на межбанке.

В частности, НБУ в течение недели 18-22 декабря продал на межбанковском валютном рынке 977,27 млн долларов. Это максимальный объем после рекорда в октябре, когда НБУ продал за неделю 2-6 октября 1,152 млрд долларов сразу после перехода "управляемой гибкости" курса.

Рост спроса на валюту в конце года был ожидаемым для Национального банка Украины. "Соответственно, реагируя на эту ситуацию, мы начали продавать больше на рынке. Но в то же время в соответствии с задекларированными принципами мы начали позволять курсу (гривны) больше ослабляться", - сказал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Глава НБУ Андрей Пышный связывает рост курса доллара на межбанке в течение последних недель с фактором сезонности и ростом потребностей в валюте для откладывавшихся в течение года закупок импорта.