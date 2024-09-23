Сколько стоят доллар и евро: свежие курсы валют в начале недели

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен в начале недели. Единая европейская валюта также без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 23 сентября средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,75 гривен, курс евро - 46,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 45,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,30-41,32грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар падает второй день подряд после длительного роста.

Официальный курс на 20 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3481 гривен за 1 доллар (-0,0964 грн).

Курс евро составит 46,1486 гривен за 1 евро (-0,0910 грн).

Прогноз курса

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, Девальвация гривны по итогам сентября будет незначительной.

По его словам, можно предположить, что 1 октября официальный курс доллара не превысит 41,3 гривны.