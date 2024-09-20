Курс доллара падает второй день подряд после длительного роста

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар падает второй день подряд после длительного роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3481 гривен за 1 доллар (-0,0964 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 46,1486 гривен за 1 евро (-0,0910 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,32-41,35 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,75 гривен.

Напомним, НБУ повышел курс доллара восемь банковских дней с 9 сентября. За это время доллар подорожал на 1% с (41,01 грн/доллар до 41,45 грн/доллар). Курс приближался к историческому максимуму, который был зафиксирован 22 июля - 41,49 грн/доллар.

Однако затем НБУ начал снижать курс доллара.