ua en ru
Пт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Курс доллара падает второй день подряд после длительного роста

Украина, Пятница 20 сентября 2024 15:44
UA EN RU
Курс доллара падает второй день подряд после длительного роста Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар падает второй день подряд после длительного роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,3481 гривен за 1 доллар (-0,0964 грн).

Курс доллара падает второй день подряд после длительного роста

bank.gov.ua

Курс евро составит 46,1486 гривен за 1 евро (-0,0910 грн).

Курс доллара падает второй день подряд после длительного роста

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,32-41,35 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Курс доллара падает второй день подряд после длительного роста

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,75 гривен.

Напомним, НБУ повышел курс доллара восемь банковских дней с 9 сентября. За это время доллар подорожал на 1% с (41,01 грн/доллар до 41,45 грн/доллар). Курс приближался к историческому максимуму, который был зафиксирован 22 июля - 41,49 грн/доллар.

Однако затем НБУ начал снижать курс доллара.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Зеленский о плане победы: должен сработать до декабря
Зеленский о плане победы: должен сработать до декабря
DAILY
Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Зима без отключений света в Украине: реальность или излишний оптимизм власти