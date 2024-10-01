Сколько стоят доллар и евро в начале октября: свежий курс в обменниках

По состоянию на утро 1 октября средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,50 гривен, курс евро не изменился - 46,45 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 45,75 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,12-41,17 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 4 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения в течение трех дней подряд.

Официальный курс на 1 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2199 гривен за 1 доллар (+0,0535 грн).

Курс евро составит 46,1539 гривен за 1 евро (+0,1998 грн).

Ситуация на рынке

Данные НБУ свидетельствуют, что ситуация на валютном рынке в сентябре изменилась. НБУ в сентябре продал на межбанковском валютном 3,214 млрд долларов, что на 19,9% больше, чем в августе (2,679 млрд долларов). С начала года НБУ продал на межбанке 23,378 млрд долларов, что несколько меньше, чем международная помощь с начала года.

Тем не мене, курс доллара в сентябре почти не изменился (снижение на 3 копейки до 41,16 грн/доллар). Таким образом, НБУ не отреагировал на изменение ситуации, а держал курс, несмотря на увеличение структурного дефицита.