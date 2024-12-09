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Сколько стоят доллар и евро в начале недели: обменники выставили новые курсы валют

Украина, Понедельник 09 декабря 2024 10:09
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Сколько стоят доллар и евро в начале недели: обменники выставили новые курсы валют Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает снижаться вслед за падением на межбанке. Единая европейская валюта немного подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 9 декабря средний курс продажи доллара в Украине упал на 5 копеек до 41,75 гривен, курс евро вырос на 10 копеек до 44,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,25 гривен, евро по 43,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,40-41,42 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар снижается третий день подряд после исторического максимума.

Официальный курс на 9 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,4446 гривен за 1 доллар (-0,1529 грн).

Официальный курс евро составит 43,8567 гривен за 1 евро (+0,0421 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, на этой неделе рост курса доллара продолжится.

Однако резких изменений не ожидается, поскольку НБУ не заинтересован в значительной девальвации гривны.

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