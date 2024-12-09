Скільки коштують долар та євро на початку тижня: обмінники виставили нові курси валют

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися за падінням на міжбанку. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 9 грудня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 41,75 гривні, курс євро зріс на 10 копійок до 44,30 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,25 гривні, євро по 43,60 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,40-41,42 грн/долар (купівля-продаж) – без змін порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар знижується третій день поспіль після історичного максимуму.

Офіційний курс на 9 грудня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,4446 грн за 1 долар (-0,1529 грн).

Офіційний курс євро становитиме 43,8567 гривень за 1 євро (+0,0421 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, цього тижня зростання курсу долара продовжиться.

Однак різких змін не очікується, оскільки НБУ не зацікавлений у значній девальвації гривні.