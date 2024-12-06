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НБУ резко снизил курс доллара

Украина, Пятница 06 декабря 2024 15:44
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НБУ резко снизил курс доллара Фото: курс доллара упал на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар снижается третий день подряд после исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 9 декабря 2024 года установлен на таком уровне: 41,4446 гривен за 1 доллар (-0,1529 грн).

НБУ резко снизил курс доллара

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,8567 гривен за 1 евро (+0,0421 грн).

НБУ резко снизил курс доллара

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 13 копеек до 41,40-41,42 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ резко снизил курс доллара

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 10 копеек до 41,80 гривен.

Резервы НБУ

НБУ сообщил о резком росте международных резервов в ноябре - на 9,2% (на 3,347 млрд долларов) до 39,925 млрд долларов.

НБУ в октябре улучшил прогноз по международным резервам Украины в 2024 году до 43,6 млрд долларов.

В НБУ отмечают, что этот уровень является достаточным для поддержания курса гривны и проведения интервенций.

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