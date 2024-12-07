Банкир прогнозирует рост курса доллара: чего ожидать в середине декабря

Вторая неделя декабря вряд ли будет выбиваться за пределы последних тенденций. Ожидается постепенное подорожание доллара, но НБУ не заинтересован в значительной девальвации гривны.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир, в течение ноября курсовые изменения на межбанке происходили в достаточно узком промежутке 41,2-41,6 грн за доллар. А курс евро в контексте укрепления американской валюты после победы на выборах Дональда Трампа был достаточно изменчивым: то снижался, то рос. Соответственно, на наличном рынке наблюдалась корректировка курсов в соответствии с изменениями на межбанке.

"На следующей неделе вполне возможно продолжение таких тенденций, а значит, не стоит ожидать глобальных изменений даже несмотря на ожидаемое постепенное подорожание валют", - сказал он.

По его словам, сейчас валютный рынок Украины обезопасен от стремительных и неконтролируемых изменений (благодаря режиму "управляемой гибкости" и достаточным объемам международной финпомощи, позволяющей удерживать равновесие курсов через механизм валютных интервенций). К тому же, регулятор не заинтересован в значительной девальвации гривны, ведь это может породить новую инфляционную "волну".

"Поскольку курсы валют не статичны, то вполне логичным можно ожидать в дальнейшем разновекторные попеременные изменения, но без хаотических скачков. Движение курсов вверх будет продолжаться, однако замедленно", - сказал он.

Прогноз курса

Банкир прогнозирует, что основные характеристики валютного рынка на следующей неделе (9-15 декабря будут следующими).

Коридоры допустимых валютных изменений составят 41,4-41,8 грн/доллар и 43,5-45 грн/евро (на межбанке) и 41,5-42 грн/доллар и 45-47,5 грн/евро (на наличном рынке).

В зависимости от валюты средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3–0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

"Таким образом, в середине декабря ситуация на валютном рынке вряд ли выйдет из-под контроля курсовые изменения будут умеренными и совпадать с ожиданиями рынка. Сейчас можно считать, что курсовая стабильность является весомой составляющей общей ситуации в стране, которая продолжает бороться за свое существование. Следующего недели не ожидается каких-либо чрезмерных ажиотажных проявлений. Следовательно, курсовые изменения будут достаточно комфортными для рынка", - констатировал. Лесной.