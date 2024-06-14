ua en ru
Пт, 14 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

Украина, Пятница 14 июня 2024 15:44
UA EN RU
НБУ снизил курс доллара после исторического максимума Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне после исторического максимума накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 17 июня 2024 года установлен на таком уровне: 40,649 гривен за 1 доллар (-0,0418 грн).

НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,4782 гривен за 1 евро (-0,4068 грн).

НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 7 копеек до 40,68-40,71 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 41,10 гривен.

НБУ снизил курс доллара после исторического максимума

Прогноз курса

Финансовые аналитики в июне значительно ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев. Они ожидают курс на уровне 42,80 грн/доллар. Это на гривну больше, чем прогноз за апрель (41,81 грн/доллар).

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
От фронта до тыла. Как Украина достает самолеты РФ и что нужно для победы в воздухе
От фронта до тыла. Как Украина достает самолеты РФ и что нужно для победы в воздухе
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом