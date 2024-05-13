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Курс доллара вернулся к максимумам, НБУ увеличил продажу валюты из резервов

Украина, Понедельник 13 мая 2024 08:59
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Курс доллара вернулся к максимумам, НБУ увеличил продажу валюты из резервов Фото: Курс доллара вырос из-за увеличения дефицита валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на прошлой неделе снова вырос и вернулся к максимумам. Структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке был выше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

НБУ в течение недели 6-9 мая 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 533,41 млн долларов. Это на 5% больше, чем неделей ранее (507,76 млн долларов).

С начала года НБУ продал на межбанке 8,9 млрд долларов. Эти расходы были компенсированы за счет международной помощи Украине, которая с начала года составила 11,8 млрд долларов.

Курс доллара вернулся к максимумам, НБУ увеличил продажу валюты из резервов

Курс доллара

За последнюю неделю официальный курс доллара вырос с 39,39 до 39,72 грн/доллар, приблизившись к максимуму, который был достигнут 22 апреля (39,78 грн/доллар).

НБУ в октябре 2023 года перешел к режиму "управляемой гибкости курса" и реагирует на ситуацию на валютном рынке, снижая или повышая курс интервенций. По результатам торгов на межбанке определяется официальный курс.

Наличный курс почти полностью зависит от межбанка. За последнюю неделю курс вырос с 39,80 до 39,95 грн/доллар.

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