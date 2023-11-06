Сколько стоят доллар и евро в начале недели: обменники выставили курсы валют

По состоянию на утро 6 ноября средний курс доллара в Украине не изменился - 37,75 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 40,40 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,25 гривен, евро по 39,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,13-36,15 (покупка-продажа), снизившись на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снова снизил официальный курс доллара. Курс на 6 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,1705 гривен за 1 доллар (-0,0954 грн).

Курс евро составит 38,7278 гривен за 1 евро (+0,0575 грн).

Ситуация на межбанке

НБУ за минувшую неделю 30 октября - 3 ноября сократил продажу валюты на межбанке для поддержания баланса на 17% до 564 млн долларов. Эти близко с среднему уровню продаж за неделю с начала года (570 млн долларов).

Прогноз курса

Кабинет министров в проект государственного бюджета на 2024 год ко второму чтению улучшил прогноз курса до 40,7 гривен за доллар ко второму чтению по сравнению с 41,4 гривен за доллар в предыдущем прогнозе. В конце 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 гривен за доллар (предыдущий прогноз - 44,2).