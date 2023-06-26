ua ru
Пн, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что будет с курсом евро: ожидать ли дальнейшего роста

Новина українською →
Украина, Понедельник 26 июня 2023 08:05
Что будет с курсом евро: ожидать ли дальнейшего роста Фото: курс евро к доллару достиг максимума в настоящее время (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Курс евро к доллару на международном рынке поднялся до уровня 1,1, поэтому в Украине на наличном рынке евро стоит около 41 гривен. Но дальнейшего подорожания евро ждать не стоит.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал экономист Борис Кушнирук.

"Я считаю, что к настоящему моменту евро вышел, наверное, на плато", - сказал он.

По его словам, в Европейском Союзе не очень заинтересованы, чтобы евро к доллару рос и дальше, "потому что это тоже не хорошо для европейцев, для европейских компаний, потому что товары, номинированные в евро, тогда становятся дороже, чем товары в долларах".

"Поэтому я думаю, что будут делать все для того, чтобы не допускать какого-либо дополнительного укрепления курса евро. Поэтому я не ожидаю, что мы увидим какое-нибудь значительное укрепление курса евро к доллару", - отметил Кушнирук.

Он напомнил, что были моменты, когда ранее курс евро по отношению к доллару поднимался до уровня 1,2. "Но я не думаю, что сейчас мы увидим такую историю", – добавил экономист.

Курс евро к доллару

Напомним, в июле 2022 года курс евро впервые за 20 лет упал до паритета с долларом из-за разных финансовых условий в США и Европе. Но затем курс евро рос и сейчас достиг уровня 1,1.

В Украине официальный курс гривны к евро устанавливается по данным курса на международном рынке на каждый день и на 26 июня составляет 39,77 гривен за евро.

Курс доллара в Украине во время войны, фиксированный и с июля прошлого года составляет 36,57 гривен за доллар.

На наличном рынке доллар стоит 37,35 гривен, евро - 41,05 гривен.

Напомним, курс доллара к гривне на наличном рынке медленно снижается, но падение ниже официального уровня 36,6 вряд ли возможно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро Курс доллара
NEWS
ВСУ разгромили подразделения российской армии в районе Бахмута: карты боев ISW
ВСУ разгромили подразделения российской армии в районе Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Ольга Стефанишина: В Вильнюсе Украине нужна политическая ясность насчет членства в НАТО