Почему дешевеет доллар и что будет с курсом: прогноз до конца года

НБУ в начале октября отказался от фиксированного курса и перешел к режиму управляемой гибкости. Вопреки ожиданиям, курс доллара начал падать как на межбанковском, так и на наличном рынке.

О том, почему дешевеет доллар и чего ждать до конца года, в материале РБК-Украина .

При подготовке материала использовались следующие источники: эксклюзивный комментарий начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, данные НБУ, публичные заявления главы НБУ Андрея Пышного.

Новая политика НБУ и ситуация на межбанке

Через месяц после введения нового режима курс на межбанке упал фактически на 1 гривну с 36,93 до 36 гривен за доллар. В первые дни для поддержания баланса НБУ увеличил интервенции и продал за неделю 1 млрд 152 млн долларов. В то же время НБУ постепенно снизил недельный объем продаж до среднего значения с начала года - 564 млн долларов.

В итоге официальный курс снизился с уровня 36,57 грн/доллар, который НБУ держал с июля 2022 года, до 36,03 грн/доллар на начало ноября.

Как отметил в комментарии РБК-Украина начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, НБУ находится в процессе создания свободного рынка после длительного "фиксированного" состояния. И сейчас можно говорить о том, что регулятор участвует в торгах только в случае определенных "перекосов".

"В последнее время, благодаря ожидаемым изменениям в сроках возврата валютной выручки экспортерами, а также из-за того, что ранее многие клиенты, в ожидании девальвации, приобрели валюту с лихвой, спрос на рынке значительно упал. Можно сказать, что сейчас фиксируется состояние "валютного пересыщения". Собственно это естественная причина частичной (временной) ревальвации", - добавил он.

Наличный рынок

На наличном рынке курс также падает и опустился в месяц примерно на 50 копеек до 37,70 гривен за доллар.

Лесовой считает, что главный фактор влияния на наличный рынок - это изменения на межбанке, а также и возможность "перетекания" валюты с одного рынка на другой. Кроме того, увеличение лимитов на приобретение валюты населением под обязательное дальнейшее размещение ее на депозитах, возможность каждому физическому лицу покупать на межбанке валюту в эквиваленте 50 тыс. гривен и увеличение лимита продажи наличной валюты банками на сумму остатков по состоянию на 13 апреля 2022 года увеличили предложение на наличном рынке и не дают сильно оторваться наличному курсу от межбанковского.

"Конечно существует несколько фундаментальных факторов, влияющих на наличный рынок. Чем ближе к концу года, тем актуальнее становится фактор международной финансовой помощи на 2024 год. Уже около месяца информпространство "лихорадит" от достаточно противоречивых новостей. С одной стороны до сих пор не выяснен объем помощи от США и ЕС, а с другой - представители украинского правительства все настойчивее "предупреждают" общество о рисках, с которыми может столкнуться Украина в случае сокращения международной финпомощи", - отметил эксперт.

Кроме того, принятый госбюджет на 2024 год предусматривает, что львиная доля расходов заложена именно с учетом желаемой помощи в размере 41 млрд долларов.

По его словам, на валютный рынок также влияет развитие всех секторов экономики (здесь следует говорить обо всем в комплексе: от показателей роста ВВП до развития крупного, малого и среднего бизнеса), развитие экспорта (этот фактор периодически из положительных может быть достаточно "проблемным" после очередного акта агрессии по портовой инфраструктуре, судам или из-за блокирования границы польскими перевозчиками).

"Кроме того, ситуация на фронте и возможные последствия вражеских ракетных и БПЛА-атак, хотя и не имеют прямого влияния на рынок, но все же достаточно мощным обстоятельством для формирования экономической конъюнктуры (как будет работать украинский бизнес при перебоях с энергоснабжением) и общественных настроений", - сказал Лесовой.

Эксперт акцентировал еще и на том, что благодаря правильной монетарной политике НБУ "связывает" свободную гривну активным развитием банковских депозитов, удерживая ставки по 3-месячным депозитным сертификатам на привлекательном для развития гривневых вкладов уровне в 20%. В контексте снижения темпов инфляции (в годовом измерении инфляция сократилась до 5,3%) средние ставки по гривневым вкладам остаются на достаточно высокими, и соответственно растет "чистая" прибыль по гривневым депозитам - до 6-7%. Это почти 2-2,5 раза выше доходности валютных депозитов.

Прогноз до конца года

После введения управляемой гибкости глава НБУ Андрей Пышный заявил, что новая политика не означает, что гривна будет постоянно падать, а термин "управляемая гибкость курса" не означает "перманентной девальвации". По его словам, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, а любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться.

Как отметил Лесовой, НБУ не "держит" курс, а использует рычаги режима "управляемой гибкости": то есть вмешивается только посредством объемов валютных интервенций и их частоты. "Конечно безналичный рынок ожидает, что "свободы" курсообразования станет немного больше (то есть регулятор может откорректировать объемы валютных интервенций, сократив или наоборот увеличив их с еженедельным "шагом" 50-60 млн долларов). Именно такая "гибкость" свидетельствует об уменьшении присутствия регулятора на рынке", - добавил он.

В то же время эксперт подчеркнул, что валютный курс, прежде всего, зависит от соотношения спроса и предложения. "Поэтому нельзя исключать большую динамику изменения курсов на межбанке, как в сторону удорожания, так и в сторону снижения, что будет сказываться на наличном рынке с добавлением к межбанковскому курсу еще 1-1,5% стоимости", - считает начальник департамента казначейства "Глобус Банка".

"То есть, другими словами, регулятор тщательно изучает и анализирует, как работает новый "свободный" режим на межбанке, и как это влияет на поведение игроков, как это потом отражается на наличном рынке. Поэтому тактически вполне допустимо, что со временем при других благоприятных обстоятельствах регулятор будет давать больше "свободы" курсообразованию на межбанке", - сказал банкир.

Как отметил Лесовой, большинство специалистов склоняются к мнению, что рост курса доллара неизбежен.

"Аргументы и их важность для экономики раздаются разные. Но, на мой взгляд, все же спрос и предложение станут самым главным фактором, который будет формировать ситуацию на рынке в перспективе 1-2 месяцев", - прогнозирует он.